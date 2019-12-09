وفاة المخرج المصري سمير سيف إثر أزمة صحية حادة

القاهرة(صدى):

توفي المخرج المصري سمير سيف، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ72 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية حادة ألمّت به مؤخرًا.

وسمير سيف هو مخرج مصري شهير له تاريخ حافل من الأعمال السينمائية على رأسها فيلم المشبوه والذي كان بمثابة بوابته للانطلاق نحو عالم السينما والدراما، منتقلًا بين كتابة السيناريو والحوار، ثم الإخراج أخيرًا.

وأخرج سيف العديد من الأفلام مع الممثل المصري عادل إمام مثل: الغول، المشبوه، الهلفوت، شمس الزناتي“، وظهر ممثلًا بفيلم ”كلام في الحب.