مركزي صبح وأم سرار الصحيين يحصلان على شهادة الاعتماد
أوضحت صحة عسير حصول مركز صحي صبح التابع للقطاع الصحي في بللحمر ومركز صحي أم سرار التابع للقطاع الصحي في محافظة خميس مشيط ؛ على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ( CBAHI).
يأتي ذلك مواصلة لشهادات الاعتماد التي حصلت عليها عدة مستشفيات ومراكز صحية في منطقة عسير ، حيث حصلت ٧ مستشفيات و١٢ مركز صحي على شهادة الاعتماد خلال عام .
إلى ذلك حصل مستشفى عسير المركزي على إعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لبرنامج أمراض الجهاز الهضمي لدى الكبار إعتماداً مشروطاً ليضاف للبرامج التدريبية الأخرى المعتمدة بالمستشفى.
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