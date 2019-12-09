السعودية للكهرباء ضمن الـ 9 مقاعد الأولى في مؤشر حوكمة الشركات المتداولة في السوق المالي

حامد العمري(صدى):

كّرم مركز حوكمة الشركات في جامعة الفيصل، الشركة السعودية للكهرباء، وأعلن فوزها بميدالية التميز؛ وذلك لحصولها على مقعد ضمن المراكز التسعة الأولى في مؤشر حوكمة الشركات من بين كل القطاعات المتداولة في السوق المالي السعودي خارج القطاع المالي، وبحضور معالي رئيس هيئة السوق المالية، محمد عبدالله القويز.

تسلم التكريم نيابة عن الشركة، الأستاذ فيصل بن محمد اللزام، نائب رئيس أول للشؤون القانونية وأمين مجلس الإدارة في “السعودية للكهرباء”، وذلك في المؤتمر العالمي الأول في حوكمة الشركات والمنعقد في فندق الفيرمونت، في الرياض.