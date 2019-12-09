مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام كلوب بروج

نواف السالم(صدى):

أعلن المدير الفني زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي، رسميًا، قائمة الفريق الذي يستعد للسفر إلى بلجيكا، لمواجهة بروج البلجيكي، على ملعب الأخير، في مباراة تقام ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتضمنت القائمة كاملة: حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي، الدفاع: كارفخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، أودرزيولا، ميندي، الوسط: مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، الهجوم: بنزيما، بيل، دياز، فينيسيوس، يوفيتش، رودريجو.

وضمن ريال مدريد تأهله إلى الدور القادم، في المركز الثاني، برصيد 8 نقاط، خلف المتصدر باريس سان جيرمان.