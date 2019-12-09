النصر: حمدالله يغيب عن المران بسبب مرض والدته.. واللاعب: كذب

ماجد محمد(صدى):

نفى الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر، ما أعلن المركز الإعلامي للنادي بأن والدته تعرضت لوعكة صحية.

وكان المركز الإعلامي لنادي النصر، قد أعلن عن غياب حمدالله عن التدريبات اليوم الاثنين، بسبب تعرُّض والدته إلى وعكة صحية.

وأكد اللاعب المغربي، أن غيابه عن التدريب كان بسبب إجراءات خاصة به ولديه إذن بذلك من المدرب روي الفيتوريا، مستنكرًا ما نشره النصر، مضيفًا: « من قال هذه الأخبار كاذب ».