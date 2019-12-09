لبوة في ردة فعل غريبة امام جواميس

الإثنين 9
ديسمبر
اللبوه باردة وجه ..
.. اما الاسد اسد شجاع ، على طول ضرب كاالسهم في اقرب طريدة مواليه .. جيد ..
ليش الاسد مدحه للرجل
واللبوه مسبه للمرأة
بالرغم انهم كلهم حيوانات مفترسه
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88858 ] نشر منذ 56 دقيقة
اللبوه باردة وجه ..
.. اما الاسد اسد شجاع ، على طول ضرب كاالسهم في اقرب طريدة مواليه .. جيد ..
سردار[ عدد التعليقات: 3663 ] نشر منذ 47 دقيقة
ليش الاسد مدحه للرجل
واللبوه مسبه للمرأة
بالرغم انهم كلهم حيوانات مفترسه