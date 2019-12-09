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  3. لبوة في ردة فعل غريبة امام جواميس

لبوة في ردة فعل غريبة امام جواميس




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 88858 ] نشر منذ 56 دقيقة

اللبوه باردة وجه ..

.. اما الاسد اسد شجاع ، على طول ضرب كاالسهم في اقرب طريدة مواليه .. جيد ..

[ عدد التعليقات: 3663 ] نشر منذ 47 دقيقة

ليش الاسد مدحه للرجل
واللبوه مسبه للمرأة
بالرغم انهم كلهم حيوانات مفترسه

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