فان دي بيك يُثير الغموض حول انتقاله للريال

نواف السالم(صدى):

أثار الهولندي دوني فان دي بيك لاعب خط وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي، الغموض حول انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وفي هذا ااصدد قالت صحيفة ديلي تيليغراف الهولندية، إن هناك اتفاق بين فان دي بيك وريال مدريد، وأن الصفقة ينقصها فقط اللمسات الأخيرة.

ومن جانبه قال اللاعب، اليوم في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا: لم تتم مناقشة هذه المسألة.

وتابع : ما تردد مُجرد شائعات، وهو شيء لا أضعه في الاعتبار على الإطلاق، والشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هي مباراة الغد.