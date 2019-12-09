السديس يوافق على تثبيت 120 من المؤقتين الموسميين على بند الرواتب المقطوعة

نايف السالم(صدى):

وافق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تثبيت (١٢٠) من المؤقتين الموسميين على بند الرواتب المقطوعة 105 .

وذلك بعد توجيه معاليه بتشكيل لجنة تعنى بدراسة وبحث إجراءات تعيين الموظفين المؤقتين على وظائفهم الجديدة بعد إجراء المقابلات لهم ودراسة مؤهلاتهم وقدراتهم بالتوازي مع احتياجات الرئاسة .

وهم على النحو التالي :

1- وافي بن نقى بريك القرشي

مكتب الرئيس العام

2- حمد بن حسان الرحيلي

مكتب الرئيس العام

3- عمر بن خالد حميد العميري

الهيئة الاستشارية

4- عبدالرحمن بن أحمد العجلان

الهيئة الاستشارية

5- غسان بن مشهور عبدالله الشريف

الإدارة العامة للموارد البشرية

6- عبداللطيف بن جابر عوض العتيبي

الادارة العامة للموارد البشرية

7- عبدالرحمن بن علي علي مجرشي

الادارة العامة للموارد البشرية

8- أمجد بن ضيف الله علي المالكي

الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية

9- محمد بن عبداللطيف محمد القناوي

الادارة العامة للشؤون المالية والإدارية

10- سامي بن عبدالقادر طاهر برناوي

الادارة العامة للشؤون المالية والإدارية

11- مبارك بن حسن هامل الأنصاري

مكتبة المسجد الحرام

12- عبدالسلام بن عبدالمعين حميد النمري

مكتبة الحرم المكي الشريف

13- ناصر بن عياد بن هوصان العتيبي

مكتبة الحرم المكي الشريف

14- نوير عطيه الله رجاء الفهمي

معهد الحرم المكي النسائي

15- موضي زميم شداد الفهمي

معهد الحرم المكي النسائي

16- عبدالمجيد بن خالد عبدالكريم مددين

معهد الحرم المكي الشريف

17- فهد بن فلحان دوارج القرشي

المركز الإعلامي

18- مهند بن مقبول بكر الجميعي

المركز الاعلامي

19- عامر بن عبدالرحمن مسلم الحازمي

مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

20- رايد بن مرزوق جبار المطيري

كلية الحرام المكي الشريف

21- تركي بن فهد شداد المطيري

العلاقات العامة بالمسجد الحرام

22- مشاري بن معتوق مطلق اللحياني

العلاقات العامة بالمسجد الحرام

23- فيصل بن خالد عبدالله الشهري

العلاقات العامة

24- نايف بن سعود براك العتيبي

سقيا زمزم

25- فوزي بن عويض الله عريمط الهذلي

سقيا زمزم

26- وجدي بن ماطر مطير الحربي

ساحات الحرم المكي

27- عبدالله بن مصلح سعد الهذلي

ساحات الحرم المكي

28- مسلط مشرع مسلط البقمي

ساحات الحرم المكي

29- عبدالله بن أحمد عبدالله المالكي

خدمات المستفيدين

30- وليد بن خالد مساعد الحربي

خدمات التنقل بالمسجد الحرام

31- محمد بن أحمد غزيز المالكي

خدمات التنقل بالمسجد الحرام

32- محمود عمر محمد سندي

تطهير وسجاد المسجد الحرام

33- عبدالله شنبر حصيني الندوي

تطهير وسجاد المسجد الحرام

34- أحمد بن صالح عبدالرحمن الجابري

تطهير وسجاد المسجد الحرام

35- عامر بن عايض عويمر القرشي

تطهير وسجاد المسجد الحرام

36- نايف بن ناصر سالم البواردي

تطهير وسجاد المسجد الحرام

37- احمد محمد ابراهيم الشمراني

التشغيل والصيانة

38- سالم بن عبدالله سالم بادغيش

التخطيط الاستراتيجي

39- حسين بن نبيل حسين حداد

الإعلام والاتصال

40- إبراهيم بن القحمي احمد مغربي

الاعلام والاتصال

41- سعود بن سعيد فرج الدعدي

إدارة معالجة الظواهر السلبية

42- سلطان سالم خيرات الهاشمي الامير

إدارة شؤون التطويف

43- حواء خالد عبدالمجيد هوساوي

إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات

45- عواطف محمد احمد عبدالله

إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات

46- نور عبدالله عمر المولد

إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات

47- صفاء عبدالله منصور البركاتي

إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات

48- فاتن بنت محمد الصاعدي

إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات

49- حصة سليم سلمي الصاعدي

إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات

50- فيصل بن محسين محمد الحسني

إدارة الهيئة المسجد الحرام

51- عزام أحمد عابد العويبدي

إدارة الهيئة المسجد الحرام

52- بندر بن فايز مصيبيح البقمي

إدارة الهيئة المسجد الحرام

53- مؤيد صالح محمد المقبول

إدارة الممرات

54- ناشي عبدالله ناشي الهذلي

إدارة الممرات

55- هاني معتوق صليح العميري

إدارة الممرات

56- صخر فارع سريج الفهمي

إدارة الممرات

57- عبدالله بن عبدالرحيم فهد الذبياني

إدارة المصاحف والكتب

58- حسين نزار مصطفى باز

الإدارة العامة لمشروع سقيا زمزم

59- خالد بن عبدالله عبيد الأحمدي

الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة

60- مالك بن سعد عباس الذبياني

الإدارة العامة للمشاريع

61- عبدالرحمن سعد محمد الغامدي

الادارة العامة للمشاريع

62- فيصل عبدالله منصور القرشي

الادارة العامة للمشاريع

63- حاتم بن كامل علي العيدي

الإدارة العامة للمراسم والتشريفات بمكتب الرئيس العام

64- عبدالعزيز بن محمد سيداحمد عليم الدي

الإدارة العامة للمتابعة

65- محمد بن بركات بريك السويهري

الإدارة العامة للمتابعة

66- جهاد بن سعود سعيد السريحي

الإدارة العامة للمتابعة

67- أنس بن عبدالله الشهري

الإدارة العامة للمتابعة

68- منذر أحمد نيابا واجد

الإدارة العامة للغات والترجمة

69- على بن فؤاد عبدالله باسكران

الإدارة العامة للغات والترجمة

70- صفوان بن فايز صلاح الخطابي

الادارة العامة للغات والترجمة

71- سعادة سعود منور الهذلي

الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال

72-حفصه علي محمود برناوي

الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية

73- خلود سليمان عطيه القرشي

الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية

74- فائزه احمد سعيد الامير

الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية

75-بلقاسم بن عبدالله عبدالعزيز البركاتي

الإدارة العامة للدارسات والأبحاث الهندسية

76- مشاري بن سعد سعدي الثقفي

الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية

77- ماجد بن سعود فرج العميري

الإدارة العامة للتوسعة الشمالية

78-خالد بن أحمد عيضة الهذلي

الإدارة العامة للتشغيل والصيانة

79- ماجد بن عبدالله احمد القحطاني

الإدارة العامة للتشغيل والصيانة

80- عبدالرحمن بن خالد عبدالله العفيف

الإدارة العامة للتشغيل والصيانة

81- حمود بن حماد محمد الشريف

الإدارة العامة للإشراف الميداني

82- سليمان بن حسن علي المحمودي

إدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين

83- مهنا بن عبدالله دخيل الله الغامدي

الإدارة العامة لتقنية المعلومات

84- عاصم بن صلاح صالح مبارك

الإدارة العامة لتقنية المعلومات

85- حسن بن مطر سعيد الزهراني

الادارة العامة لتقنية المعلومات

86-خالد بن مسفر المطرفي

الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام

87- عبدالآله بن إبراهيم عبدالعزيز الخرعان

الادارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام

88- مسفر حماد حامد المالكي

إدارة الحشود بالمسجد الحرام

89- باسم عبدالقادر محمد المسعودي

إدارة الحركة

90- مهند بن عبدالهادي عبدالرحمن المالكي

إدارة الحج والعمرة

91-خالد بن عبيد مسلط البقمي

إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام

92-بدر بن خالد العبدلي

إدارة الأمن بالمسجد الحرام

93- مسلم بن حسن اللحياني

إدارة الأمن بالمسجد الحرام

94- عبدالعزيز بن عبدالمحسن سعيد الغامدي

إدارة الأمن بالمرافق الخارجية

95- ياسر بن موسى عبيدالله الحربي

إدارة الاشخاص ذوي الإعاقة

96- نوره عبدالله امان بن عمر

إدارة الأبواب النسائية

97- حنان عوجة حمدي الصبحي

إدارة الأبواب النسائية

98- سويده ابراهيم يعقوب هوساوي

إدارة الأبواب النسائية

99- نبيلة صالح محمد سادس

إدارة الأبواب النسائية

100- فادية فيصل سالم فتيني

إدارة الأبواب النسائية

101- حنان علي اسماعيل كمبيجي

إدارة الأبواب النسائية

102-هاديه ابراهيم عمر هوساوي

إدارة الأبواب النسائية

103-جمال بن جمعان معلا الصاعدي

أبواب المسجد الحرام

104- ثامر بن حسين علي اليماني

أبواب المسجد الحرام

105- بندر بن سعيد علي الغامدي

أبواب المسجد الحرام

106- بدر بن علي غالب الجعيد

أبواب المسجد الحرام

107-مروان بن سالم صلاح محفوظ

أبواب المسجد الحرام

109-محسن بن مانع منيع الهذلي

أبواب المسجد الحرام

110- محمد بن عبدالله محمد مظفر

أبواب المسجد الحرام

111- تركي بن عبيدالله عبدالله الدعدي

أبواب المسجد الحرام

112-إبراهيم بن عبده جابر زيدي

أبواب المسجد الحرام

113- سلطان بن سليم مطيلق المسعودي

أبواب المسجد الحرام

114- أحمد بن حسن محمد اللباسي

أبواب المسجد الحرام

115- خالد خلف عبدالله المولد

أبواب المسجد الحرام

116-أحمد عطيه زايد القرشي

أبواب المسجد الحرام

117- هاني مهجي باخت السعيدي

أبواب المسجد الحرام

118- محمد عبدالله هنود اللحياني

أبواب المسجد الحرام

119- فارس بن طارق عبدالله المورعي

وحدة الاتفاقيات والشراكات

120- فهد بن أحمد الصاعدي

وحدة الطوارئ

وليد بن خالد عبدربه المالكي

وحدة الجنائز

120.

حسان بن حمدان السلمي

النادي الاجتماعي

وقدم معالي الرئيس العام شكره الجزيل لولاة الأمر – حفظهم الله – على دعمهم للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

من جهتهم عبر موظفي البنود عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الرئيس العام على هذه الثقة الغالية , مؤكدين أن ما يلقونه من دعم ومؤازرة من معاليه يشجعهم على بذل المزيد في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما .