بالصور.. أمير القصيم يستقبل ورثة نورة العبري بعد تنازلهم عن حقهم الشرعي

بريدة(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، ورثة نورة بنت ناصر العبري – رحمها الله – وهم زوجها عبدالرحمن القزلان وأخوها العميد متقاعد عبدالرحمن بن ناصر العبري وأبنها الأكبر العقيد خالد القزلان ، الذين أعلنوا تنازلهم لوجه الله تعالى عن المتسببين في حادث السير الذي وقع بمنطقة حائل مما أدى إلى وفاتها – رحمها الله -.

وأعرب سموه، عن شكره لهم على ما أبدوه من عفو وصفح ينم عن طيب النفس وكريم الأخلاق ، مؤكداً أن ديننا هو دين التسامح والتعاضد والحث على العفو والصفح عند المقدرة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.