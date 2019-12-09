بالصور.. أمير القصيم يستقبل ورثة نورة العبري بعد تنازلهم عن حقهم الشرعي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، ورثة نورة بنت ناصر العبري – رحمها الله – وهم زوجها عبدالرحمن القزلان وأخوها العميد متقاعد عبدالرحمن بن ناصر العبري وأبنها الأكبر العقيد خالد القزلان ، الذين أعلنوا تنازلهم لوجه الله تعالى عن المتسببين في حادث السير الذي وقع بمنطقة حائل مما أدى إلى وفاتها – رحمها الله -.
وأعرب سموه، عن شكره لهم على ما أبدوه من عفو وصفح ينم عن طيب النفس وكريم الأخلاق ، مؤكداً أن ديننا هو دين التسامح والتعاضد والحث على العفو والصفح عند المقدرة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
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