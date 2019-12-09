منى زكي وأحمد السقا في عمل جديد بعد غياب 16 عامًا

القاهرة(صدى):

قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، إن بصدد خوض تجربة إخراجية جديدة في المسرح.

وأوضح أنه استطاع إقناع الفنان المصري أحمد السقا والفنانة منى زكي، بالقيام ببطولة العرض بعد غيابهما 16 عامًا عن المسرح.

ولفت إلى أن العرض المسرحي مأخوذ عن نص عالمي، وإن الفكرة جاءت إليه من خلال إشرافه على مهرجان زكي طليمات بالمعهد العالي للفنون المسرحية في مصر، موضحا أن العرض رومانسي كوميدي خفيف.

وفيما يتعلق باسم العرض أوضح أنه اختار اسمين هما: زوجة رجل مهم أوي أو زوجة رجل مهم جدًا