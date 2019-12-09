مسؤول كوري شمالي يُهين ترامب بعبارات مسيئة

سيول(صدى):

أهان كيم يونغ تشول رئيس لجنة كوريا – آسيا والمحيط الهادئ للسلام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوصفه بعبارات مسيئة.

وقال كيم يونغ تشول إن ترامب «عجوز خرف» بعد تغريدة الأخير عبر تويتر بأن الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ أون يريد تعكير صفو الانتخابات الرئاسية الأمريكية باستئنافه أعماله العدائية.

ويرى تشول أن الرئيس الأمريكي يواصل استخدام كلمات وعبارات غير مناسبة ومحفوفة بالمخاطر حتى بعد التحذيرات السابقة التي وجهتها له بيونغ يانغ في 5 ديسمبر.

وأضاف: في 5 ديسمبر أشرنا إلى أننا سنستمر في مراقبة الرئيس الأمريكي ما إذا كان يكرر التعابير المزعجة التي تثير أجواء المواجهة أم لا، وأننا سننظر إلى القضية من زاوية مختلفة في حال كان يستخدم كلمات وتعابير غريبة بشكل متعمد ضدنا مرة أخرى.

واستكمل: هذا يشير بطبيعة الحال إلى أن ترامب رجل عجوز عديم الصبر.. بهذه الكلمات والعبارات يمكننا معرفة مدى غضبه الآن، ولأنه رجل مُتهور وغريب الأطوار، فقد يأتي الوقت الذي لا نستطيع فيه إلا أن نطلق عليه اسم الخَرف مرة أخرى.