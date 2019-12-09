قرار صادم من محكمة النقض حول ابتزاز بنزيما لزميله ماتيو

ماجد محمد(صدى):

أصدرت محكمة النقض في فرنسا، قرارا صادما برفض طلب المهاجم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، الاستئناف الذي تقدم به من أجل إسقاط تهمة ”الابتزاز“ عنه، في قضية زميله السابق في منتخب فرنسا، ماتيو فالبوينا.

واعتبرت محكمة النقض أن الوسائل التي استعملتها الشرطة كانت قانونية.

وكان بنزيما وجه إليه اتهام في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا بشريط جنسي العام 2015.

وطعن محامي المهاجم الفرنسي في الأدلة لأن أحد رجال الشرطة تدخل في القضية وأوهم المتهمين بأنه وسيط لماتيو فالبوينا.