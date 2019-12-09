الشليمي: تجمُّع الشباب الخليجي والقطريين جعل «الجزيرة» في خفوت تام (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أكد المحلل السياسي الكويتي، فهد الشليمي، أن قناة الجزيرة القطرية كانت في خفوت تام أثناء تجمع الشباب الخليجي في قطر خلال بطولة كأس الخليج 24.

وأوضح الشليمي في مقطع فيديو، أن الشعب القطري الذي شوهد في قطر يختلف تمامًا عن ما نشاهده ونقرأه منهم في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: « مش هو اللي بنشوفه في وسائل التواصل اللي بيخون ويشتم ويسب السعودية والإمارات».

وأضاف أن «الترابط اللي صار بين الشعوب في المدرج، يختلف تمامًا عن الصورة الي يصورها الإعلام المدفوع» موجهًا أسئلة لهؤلاء الموجودين في وسائل التواصل، وهي : «شنو موقفكم إذا تمت المصالحة؟».

وأشار إلى أن الجزيرة القطرية لا تعيش إلا على الخلافات، فلما صار التجمع العربي الخليجي في كأس الخليج لم تتحدث وكانت في خفوت تام، مؤكدًا أنه إذا صارت المصالحة فلن يكون للجزيرة قضايا أو شيء تطرحه وهو من الفوائد التي ستحدث إذا حدثت المصالحة.