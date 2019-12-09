مكتب تعليم « السويدي » بالرياض يكرم (110) طالباً متفوقاً

عقال المالكي(صدى):

‏رعى مدير مكتب التعليم بالسويدي الأستاذ/ أحمد بن سعود العويس حفل تكريم الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 1439-1440هـ على مستوى مدارس مكتب التعليم بالسويدي بمقر مدارس المجد الأهلية ، بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالرياض الأستاذ /عبدالرحمن بن حمود السبيل ومدير مدارس المجد الأهلية الأستاذ/ بندرالسليمان والمدير التنفيذي لمدارس المجد الأهلية بالعريجاء الأستاذ / محمد اليحيى وعدد من المشرفين وأولياء أمور الطلاب المكرمين.

‏وقد استهل الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقيت كلمة الطلاب المتفوقين ألقاها نيابة عنهم الطالب/ عبدالله الرشيد قدم فيها شكره لكل من ساهم في تفوقهم بداية من الأسرة والمعلم والمدرسة وعلى تشجيعهم ودعمهم للوصول إلى هذا التفوق والنجاح .

‏بعد ذلك ألقى مدير مكتب التعليم بالسويدي الأستاذ /أحمد العويس كلمة هنأ فيها الجميع بمناسبة تفوق أبنائهم الطلاب وأبدى سروره بهذه المناسبة .

‏وأضاف” العويس” أن هذا التكريم يهدف إلى تعزيز التفوق وتقدير جهود الطلاب وجهود أسرهم ومدارسهم.

‏مشيراً إلى أن هذا التفوق سيدفعهم للمزيد من التألق لخدمة وطنهم الغالي.

‏ثم ألقى مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالرياض الأستاذ /عبدالرحمن السبيل كلمة أوضح فيها أن الطلاب المتفوقين يحظون برعاية خاصة باعتبارهم نموذجًا يُحتذى به من جميع الطلاب وفق الرؤية الوطنية المباركة 2030 منوّهاً بجهود مكتب التعليم بالسويدي في تشجيع وتحفيز ومتابعة الطلاب لكي يصلوا إلى هذا المستوى من التفوق والتميز , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير .

‏بعدها تم تشغيل عرض مرئي عن أنشطة وبرامج وإنجازات شعبة التوجيه والإرشاد الطلابي بالمكتب خلال هذا الفصل.

‏وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين بتوزيع الشهادات التقديرية والجوائز عليهم والتقاط الصور التذكارية.