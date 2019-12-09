على رأسهم التجارة.. قطاعات شهدت نمو في 2019

علي القحطاني(صدى):

كشف وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الإثنين، أن هناك عدد من القطاعات شهدت نموًا خلال الربع الثاني من 2019.

وقال وزير المالية خلال جلسة الوزارء الاستثنائية للإعلان عن ميزانية 2020 إن قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق شهد نمو بنسبة 5.8 %.

وأضاف:سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نمواً بلغت نسبته 6.4 %، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4 %.

وتابع: سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نمواً قدره 7.4 %، إضافةً إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 % .