أطلق فريق لعيون جده مبادرة «بيئتك مرآتك»

صباح الحربي(صدى):

مبادرة أطلقت من فريق لعيون جده وتحت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الغربيه وبالتعاون مع ٧٧ قريق تطوعي و ٤ جامعات مختلفة يوم السبت ٧ ديسمبر ٢٠١٩ والذي يتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

وكان لفريق ICE التطوعي شرف التواجد والمساهمة يدا بيد بالتعاون مع ٣٣٣٣ متطوع ومتطوعه من فئات المجتمع المختلفة لتنظيف الشاطئ والمساعدة في الاسعافات الأولية عند الحاجه.

وتهدف المبادرة لتحقيق رؤية المملكة في التطوع بالاضافة الى الرسالة المراد ايصالها من هذة المبادرة الا وهي المحافظة على البيئة وانها تعكس الفرد بذاته.

ونتقدم جميعا باسمى معاني الشكر للشركات التي ساهمت و ساعدت على نجاح الفعالية و دعمت الفرق الا وهم (شركة نادك ، شركة عين العزيزية للمياه ، شركة واسكو ،شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة ، شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق ، شركة محمود سعيد للمرطبات ).