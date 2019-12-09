تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني

علي القحطاني(صدى):

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذير أمني عالي المستوى من تحديث Mozilla-Firefox لمعالجة ثغرة.

وأوضح المركز أن التهديد يشمل أن الثغرات تسممح للمهاجم بتنفيذ أبرز الهجمات هي ” تعطل البرنامج – حجب خدمة DoS، أعطال في الذاكرة وتسريب معلومات، حيث اوصى المركز بتحديث المتصفح.

كما أصدر المركز الوطني تحذير أمني متوسط المستوى من McAfee لمعالجة ثغرة، حيث تتضمن التهديدات أنه يمكن للمهاجم عن بعد استغلال الثغرات وتحويل المستخدم إلى صفحة تحتوي برمجيات خبيثة وأوصى المركز بالتحديث إلى نسخة 4.1.1.48.

في حين أصدر المركز تحذير عالي المستوى من تحديث Hp، حيث يمكن للمهاجم استغلال الثغرة للتعديل والكشف عن المعلومات.