مصر: إدانة المقاول «محمد علي» بالتهرب من ضرائب بقيمة 41 مليون جنيه

القاهرة(صدى):

أعلنت محكمة جنايات القاهرة عن إدانة المقاول الهارب محمد علي بتهمة التهرب الضريبي، وعاقبته بالسجن خمس سنوات، وقضت بتغريمه 50 ألف جنيه مصري.

وقالت المحكمة إن المتهم يرأس شركة تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة، تبين من فحص إقراراتها الضريبية وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة.

وأضافت استحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة تبلغ نحو 41 مليون جنيه مصري (حوالي 2.5 مليون دولار) خلاف الضريبة المستحقة والتعويض.

كما ألزمت المحكمة المتهم بأن يدفع لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5٪ عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد.