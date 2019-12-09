شاهد.. لحظة إقرار وإعلان خادم الحرمين لـ ميزانية 2020
وثّق مقطع فيديو، لحظة إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» عن ميزانية الدولة 2020 .
وجاء ذلك خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، إذ قرر «حفظه الله» تمديد بدل غلاء المعيشة لمدة سنة إضافية.
كما أوضح وزير المالية محمد الحدعان، تفاصيل ميزانية 2020 وأبرز ملامح نمو الاقتصاد في 2019 .
#عاجل_السعودية | #خادم_الحرمين_الشريفين يعلن #الميزانية_العامة_للدولة لعام 2020م.#ميزانية2020#2020Budget pic.twitter.com/HLz9KiJe3i
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 9, 2019
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