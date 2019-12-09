بالفيديو.. لحظة إسعاف طالب تعرض للطعن بسبب ساعته الثمينة

لندن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، محاولة مسعفين إنعاش طالب عماني محمد العريمي بعد تعرّضه للطعن رفقة صديقه البحريني في منطقة نايتسبريدج، بالقرب من متجر هارودز في العاصمة البريطانية لندن، مساء الخميس الماضي.

وقالت مصادر إن الضحية كان في طريقه إلى منزله من مطعم في “ نايتسبريدج ” هو وصديق آخر له من البحرين، عندما اعترضت طريقهما عصابة من الملثمين، لسرقة ساعته الفاخرة.

في حين قال أحد أفراد العائل عبر حسابه في انستغرام إن طعن “ العريمي ” وصديقه البحريني المقرب منه (من عائلة كانو) كان مباشرة، وتم طعنهما معاً، دون طلب أيّ شيء، ولم يكن بسبب ساعته كما ذكرت “ ديلي ميل ”.

وذكر صديق العريمي: “ حاول أحد اللصوص سرقة ساعة محمد المكلفة – أعتقد أنها رولكس – ولدى مقاومته طعنوه وقتلوه ”.