بالصورة.. ابن أصالة يحتضن مريم عامر منيب ويثير الجدل

أميرة خالد(صدى):

تسببت صورة تجمع خالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة نصري، بـ«مريم» ابنة الفنان المصري الراحل عامر منيب، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان يحتضنها في أحد الكافيهات.

وانتشرت انباء حول وجود علاقة عاطفية تجمع مريم وخالد، وذلك بعدما نشر الأخير على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة وهو يحتضن مريم عامر منيب في أحد الكافيهات.

وعلق خالد على الصورة، قائلًا «أنا فخور بك جدًا يا أختي.. ليس لديك أدنى فكرة عن مدى إلهامك لنا جميعًا»، وسط تفاعل كبير من المتابعين، وتكهنات بوجود علاقة عاطفية تربطهما.

وأحيت مريم عامر منيب مؤخرًا، ذكرى رحيل والدها الذي توفى بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، من خلال طرح أغنية على طريقة الدويتو بينها وبين والدها الراحل، وتحمل عنوان «عامل إيه في حياتك».