نصائح هامة للقيادة الآمنة للسائقين كبار السن

لندن(صدى):

نصح ريتشارد جلادمان مدير معهد القيادة المتقدمة البريطاني، السائقين بعد قيادة السيارات في حال الشعور بالتعب والإرهاق، خاصة السائقين كبار السن، حيث أنها تعد من الأخطار الجسيمة التي تهدد الحياة.

وقدم مدير المعهد عدد من النصائح الهامة للسائقين من كبار السن، منها ضرورة التوقف كل ساعتين لأخذ استراحة خلال الرحلات الطويلة لاستعادة النشاط والحيوية ، كما يفضل بداية الرحلات الطويلة من الصباح، وتجنب القيادة ليلا لضعف الرؤية والتوقف في فندق للاستراحة واستئناف القيادة صباحاً.

وأكد على تجنب القيادة خلال فترتي آخر الليل من الثالثة إلى الخامسة فجراً ومن الثانية إلى الرابعة ظهرًا، حيث أنهما أكثر الأوقات التي يشعر السائق فيها بالنعاس.

وعدم تناول الأدوية التي تسبب النعاس، ويفضل استشارة الدكتور الخاص عن تأثير الأدوية التي يتم تناولها على القيادة ، مع ضرورة التركيز التام أثناء القيادة، كما يفضل فتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داخلها وتناول بعض القهوة.