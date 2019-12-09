موسوعة غينيس تضع تامر حسني في موقف محرج

القاهرة(صدى):

أثار المطرب المصري تامر حسني جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية بعد إعلانه عن دخوله إلى موسوعة غينيس لأكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم.

ونفت الموسوعة تصريحات تامر حسني بشأن الجائزة وقالت عبر موقعها الرسمي أن تامر حسني لم يحصل على جائزة أكثر فنان ملهم ومؤثر كما يروج لذاته.

وقالت في بيان إن المطرب المصري حصل على جائزة لتحقيقه أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات بـ12086 مشاركة، متخطياً الرقم القياسي السابق الذي وقف عند 4900 مشاركة، جرى تسجيلها في الخامس من شهر (ديسمبر) 2017.

وقالت الموسوعة في بيانها: استطاع جمهور الفنان تامر حسني يوم الجمعة، الموافق السادس من شهر (ديسمبر) 2019 كسر الرقم القياسي العالمي لغينيس للأرقام القياسية لـ”أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات” وذلك في مارينا مول أبوظبي.

وتابعت: تناقلت العديد من وسائل الإعلام خبراً مفاده أن الفنان المصري حقق لقب الفنان الأكثر تأثيرا وإلهاما في العالم إلا أننا في غينيس للأرقام القياسية لا نقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة.