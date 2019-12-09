بالفيديو.. الحصيني: أمطار متفاوتة خلال ال24 ساعة القادمة

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، اليوم الاثنين، عن توقعاته لحالة الطقس غدًا الثلاثاء بالتزامن مع تحذير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

وأوضح ” الحصيني ” في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أنه يتوقع خلال ال24 ساعة القادمة من ليلة الثلاثاء إلى الثلاثاء، تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر.

وأضاف أن هذه الأمطار تكون من خفيفة إلى شبه غزيرة على العاصمة الرياض، الخرج، حوطة بني تمبم، الأقلاج، القويعية، وأجزاء من محافظات شقراء والمجمعة وثادق ورماح والصمان، بينما تزداد شدتهل على الشرقية وقطر البحرين.