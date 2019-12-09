بالفيديو.. أضرار الرضاعة الطبيعية بعدما يكمل الطفل عامين

أميرة خالد(صدى):

قالت شيخة القحطاني مدربة التثقيف الأم والطفل ومرشدة الرضاعة الطبيعية ، إنه يجب الرضاعة الطبيعية للطفل لا تزيد عن حولين كاملين ، وسبحان الله أثبتت دراسات علمية ، ما ذُكر في القرآن الكريم ، بأن الطفل بعد عامين تبدأ الغرائز الجنسية تعمل لديه فمن المفترض أن الطفل بعد سنتين يوقف الرضاعة .

وأضافت خلال حلولها ضيفه ببرنامج ” سيدتي ” ، الخط الساخن الخاص بالأمهات والأطفال مو بس في السعودية بل في كل أنحاء الوطن العربي مصر تونس الإمارات والمغرب وغيرها من الدول ، يجب أن يُفعل لتثقيف الأمهات .

وعن حالة الخوف لدى بعض السيدات من ترهل الثدي بسبب الرضاعة الطبيعية ، قالت القحطاني ، بالعكس الثدي يترهل إذا كان فيه حليب ولم تتم الرضاعة به ، والرضاعة صحية لجسم الأم فالرحم يعود كما كان قبل الحمل أثناء عملية الرضاعة .