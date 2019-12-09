راقي شرعي يعتدي جنسيا على سيدة مطلقة

مليكة فؤاد(صدى):

اعتدى راقي شرعي جنسيًا على سيدة مطلفة داخل منزله في إقليم اشتوكة ايت باها أحد أقاليم المغرب، مستغلًا طبيعة عمله، وذلك بعد أن اقنعها بتناول أعشاب طبيعية تحتوي على مادة منومة.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي التباعة لجماعة آيت اعميره في الإقليم، من إلقاء القبض على الراقي الشرعي، وذلك بعد أن ألغت السيدة 34 عامًا على تقديم بلاغًا بالاعتداء عليها جنسيًا.

وأوضحت السيدة في دعواها، أن المتهم قدم لها مشروب قال إنه مصنوع من أعشاب طبيعية ووضع بداخله مادة منومة، واستغل حالة الإغماء ليمارس الجنس معها، حتى استيقظت في صدمة شديدة.