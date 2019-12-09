بالفيديو.. أمير عسير يتوعد المُتسبب في واقعة التسمم بمركز بحر أبو سكينة

محمد بن طحيطح(صدى):

أجرى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم ، زيارة لمستشفى محافظة محايل عسير يرافقه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير وأمين المنطقة وعدد من منسوبي القطاعين والجهات الحكومية؛ لتفقد الحالات المرضية التي تسبب فيها التسمم الغذائي في مركز بحر أبو سكينة مساء أمس .

وأكد أمير منطقة عسير على أن التحقيقات لازالت جارية لكشف تفاصيل الحادثة، مشددًأ على اتخاذ الإجراءات النظامية والرادعة ضد المتسبب في ذلك.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات العلاقة منذ تلقي البلاغ وازدياد أعداد المصابين بحالة التسمم تلك.

تجدر الإشارة إلى أنه استقبل القطاع الصحي في محافظة محايل ا 134 من الحالات التي توجهت لأحد المراكز الصحية، وتظهر عليها أعراض أولية، يُشتبه أنها ناتجة من تسمم غذائي، وتم تنويم 120 حالة في مستشفيات المنطقة بينما خرج 14 حالة مؤكدًا بأن الجميع يتم إعطاؤهم الرعاية الطبية الكاملة.