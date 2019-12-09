بالفيديو.. خبير علاقات أسرية : هذه أكثر شخصية متعبة في الحياة الزوجية
أوضحت الدكتورة الهنوف الحقيل مستشار وخبير علاقات أسرية، اليوم الاثنين، أكثر شخصية متعبة في الحياة الزوجية.
وقالت الدكتورة خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : من أكثر الشخصيات المتعبة في الحياة الزوجية الشخصية التحليلية
وأضافت : نمط شخصية الفرد هذا فيه مشكلة، وتكون حياته فيها نوع من الجدية طوال الوقت، ودائمًا، أو نوع من الروتين، حتى في متطلباتها تكون متعبة.
وتابعت : وهذه الشخصية تكون مترددة في اختيار اي شئ حتى لو كان شراء شئ للبيت تكون مترددة دائمًا.
د. الهنوف الحقيل – مستشار وخبير علاقات أسرية:
هذه أكثر شخصية متعبة في الحياة الزوجية #برنامج_سيدتي #خليجية @AlhnoufAlhoqail pic.twitter.com/zDsQRBwcaT
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 9, 2019
اترك تعليقاً