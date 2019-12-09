بالفيديو.. خبير علاقات أسرية : هذه أكثر شخصية متعبة في الحياة الزوجية

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الدكتورة الهنوف الحقيل مستشار وخبير علاقات أسرية، اليوم الاثنين، أكثر شخصية متعبة في الحياة الزوجية.

وقالت الدكتورة خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : من أكثر الشخصيات المتعبة في الحياة الزوجية الشخصية التحليلية

وأضافت : نمط شخصية الفرد هذا فيه مشكلة، وتكون حياته فيها نوع من الجدية طوال الوقت، ودائمًا، أو نوع من الروتين، حتى في متطلباتها تكون متعبة.

وتابعت : وهذه الشخصية تكون مترددة في اختيار اي شئ حتى لو كان شراء شئ للبيت تكون مترددة دائمًا.