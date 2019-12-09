بالفيديو.. 3 سيارات نادرة تواجدت بمعرض الرياض

الرياض(صدى):

كشف مقطع فيديو عن 3 سيارات نادرة تواجدت ضمن فعاليات معرض الرياض للسيارات .

أول سيارة فيراري انزو – Ferrari Enzo الأسطورية التي يوجد منها في العالم 400 نسخة فقط تم صنعهم خلال الفترة من عام 2002 حتى 2004 ، التي تم تقديمها كطراز بديل عن فيراري F50 ، وتعتمد هذه السيارة الايطالية الخارقة النادرة على محرك V12 سعة 6 لترات يولد قوة 651 حصان و 657 نيوتن.متر من عزم الدوران ، معروضة للبيع مقابل مبلغ 2.8 مليون دولار أمريكي مستعملة بشكل خفيف .

ثاني طراز من لائحة 3 سيارات نادرة تواجدت مؤخراً في الرياض كانت Schuppan 962CR الوحيدة من نوعها في العالم التي صنعتها شركة بورش في عام 1993 ، رغم إنخفاض ارتفاعها بشكل هائل إلا أن هذه السيارة مسموح أن يتم قيادتها على الطرق العامة ، تعتمد على محرك 6 سلندر خطي يولد قوة تصل إلى 850 حصان ، والسعر المطلوب مقابل الحصول على هذه التحفة النادرة 2.195 مليون دولار أمريكي .

نهاية القائمة الصغيرة لـ سيارات نادرة جداً كانت مع نجمة انجليزية إنها جاكوار XJR-15 صنع منها 28 نسخة في العالم خلال الفترة من عام 1990 حتى عام 1992 هذه السيارة لم تتحرك حتى الآن فهي مازالت زيرو (لم يتم قيادتها من بعد بيعها) ، وتم صنع هذه السيارة الأسطورية بالماضي عندما انتصرت جاكوار على شركة بورش في سباقات لومان في عام 1988 .