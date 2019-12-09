ضاحي خلفان: قادة العرب باستنثاء 4 فقط لا يمتلكون استراتيجيات مستقبلية

أبو ظبي(صدى):

أكد الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الاثنين، على أنه من المؤسف أن لا يُرى خطط للعشر سنوات المقبلة في معظم الدول العربية.

وجاء ذلك خلال على هامش النسخة الثانية عشرة من المنتدى الاستراتيجي العربي التي تحاول استشراف المستقبل والنظر في التحديات التي تواجه الدول العربية خلال العقد المقبل من الزمان.

وقال خلفان : “ لا يوجد خطط ما عدا على مستوى المملكة ومصر والإمارات والأردن لهم نصيب أفضل من غيرهم بالدول العربية بحكم أن القادة عندهم استراتيجيات ”.

وأضاف “ الوطن العربي معظمه قادة بلا استراتيجيات أو تخطيط لعلاج مشكلات كالبطالة مثلاً ، ويجب أن يحرص القادة العرب على أن يكون لهم استراتيجية كوطن عربي ”.

واختتم خلفان “ أنا أتألم كثيراً عندما أرى جامعة الدول العربية عاجزة عن صياغة استراتيجية عربية تنموية قادرة ويُقاس مؤشرات كل قائد عربي بالجامعة ما أدى من أرقام تؤيده أو تقلل من قبوله للاستمرار في منظومة الحكم ”.