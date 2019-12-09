صور نادرة لفيلا سكنها الملك سعود بعدما أهدى القصور السبعة لوزارة المعارف

نايف السالم(صدى):

ردّ حساب الملك سعود، على أحد المهتمين بالوثائق والصور القديمة، بعدما نشر صورًا لفيلا سكنها الملك سعود رحمه الله عام 1955 مـ.

وكان المهتم بالصور القديمة، قد نشر صورًا تاريخية لفيلا وقال إنه قد سكنها الجنرال الأمريكي رالف رويس بجدة منذ أربعين سنة، مضيفًا: «كانت موجودة لكن للأسف بعد ذلك أزيلت ولم استطع التقاط صور لها ايام وجودها لأسباب أمنية تمنع الوصول لها ويحظر التصوير، هذه صورة للفيلا من ارشيفنا عام ١٩٤٥م حسب ماكتب عليها وصور أخرى التقطتها قبل فترة لبقايا الفيلا».

وقال حساب الملك سعود: «هذه الفيلا التي سكن بها الملك سعود رحمه الله بعد إهدائه القصور لوزارة المعارف في ١٩٥٥، وقبل الإنتهاء من بناء قصر خزام والانتقال عليه، وتقع الفيلا على أرض ملاصقة لـ القصور السبعة التي أهداها الملك سعود لوزارة المعارف في جدة ».