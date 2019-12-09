نسرين أمين تردُّ على محمد سامي بعد سخريته من «جمالها» : «الحمدة الله على القبول»

نسرين أمين تردُّ على محمد سامي بعد سخريته من «جمالها» : «الحمدة الله على القبول»
ردت الفنانة المصرية نسرين أمين، اليوم الاثنين، على هجوم المخرج محمد سامي عليها حين وصفها بـ ” ممثلة درجة خامسة ” وأنها لا تصلح لأي عمل درامي، مؤكدًا أنها لا تملك إمكانيات فنية، ولا جمالية، وأنها امتداد للفنانة المصرية عائشة الكيلاني.
ونشرت نسرين تغريدة عبر ” تويتر “، قائلة ” الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور…الحمد لله على نعمة القبول، الحمد لله على نعمة الشكل الجميل “.
وأضافت نسرين ” الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من أي بلطجة أو قضايا مريبة، الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها، بدون زعل “.
اترك تعليقاً