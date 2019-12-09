نسرين أمين تردُّ على محمد سامي بعد سخريته من «جمالها» : «الحمدة الله على القبول»

القاهرة(صدى):

ردت الفنانة المصرية نسرين أمين، اليوم الاثنين، على هجوم المخرج محمد سامي عليها حين وصفها بـ ” ممثلة درجة خامسة ” وأنها لا تصلح لأي عمل درامي، مؤكدًا أنها لا تملك إمكانيات فنية، ولا جمالية، وأنها امتداد للفنانة المصرية عائشة الكيلاني.

ونشرت نسرين تغريدة عبر ” تويتر “، قائلة ” ‏الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور…الحمد لله على نعمة القبول، الحمد لله على نعمة الشكل الجميل “.

وأضافت نسرين ” الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من أي بلطجة أو قضايا مريبة، الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها، بدون زعل “.