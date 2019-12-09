استبعاد ليونيل ميسي وبيكيه من قائمة برشلونة أمام إنتر ميلان

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي برشلونة، عن القائمة الرسمية لمواجهة إنتر ميلان في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة، استبعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو لأسباب فنية.

وشملت القائمة كالآتي: مارك آندري تير شتيغن، نيتو، إينياكي بينيا، توديبو، كليمونت لينغليت، واغي، صاموئيل أومتيتي، جونيور فيربو، أراخو، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتش، كارليس ألينيا، فرينكي دي يونغ، أرتورو فيدال، ريكي بويغ، مورير، لويس سواريز، أنطوان غريزمان، كارليس بيريز، أنسو فاتي.

وستُلعب المباراة غدًا الثلاثاء، فيما يضمن النادي الكتالوني التأهل لدور الـ16، بينما إنتر ميلان مع بروسيا دورتموند على البطاقة الثانية، حيث حصد كل منهما 7 نقاط.