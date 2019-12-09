بالفيديو .. نجم موناكو يتعرض لموقف محرج خلال مباراة لناديه

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو تعرض اللاعب الفرنسي تيموي باكايوكو لاعب وسط موناكو الفرنسي، لموقف محرج، وذلك خلال مباراة لناديه أول أمس السبت ضد نادي أميان في الدوري الفرنسي.

وظهر باكايوكو وهو يخرج من الملعب استجابة لتبديل المدرب للاعبين، لكن الحكم الرابع أوقفه، وطلب منه العودة إلى الملعب لأنه ليس اللاعب المقصود.

وجاء ذلك بعد أن طلب المدرب تغيير اللاعب رقم 14 في موناكو والدفع بلاعب آخر بدلًا منه فاعتقد باكايوكو أنه اللاعب رقم 14 لأنه ارتدى هذا الرقم لفترات طويلة مع موناكو قبل تركه والرحيل إلى تشيلسي الإنجليزي.