10 مصطلحات يجب فهمها قبل إعلان موازنة 2020

علي القحطاني(صدى):

يُتوقع إعلان موازنة 2020 ، اليوم الاثنين، في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله».

وستشمل الميزانية البيانات الفعلية للنفقات والإيرادات للدولة في العام الجاري 2019، وكذلك فائض وعجز الميزانية؛ لذلك تشرح «صدى» بعض المصطلحات للمساعدة على فهم ميزانية 2020 .

1- الميزانية العامة للدولة: وتعني تفاصيل الخطة المالية العامة للدولة خلال العام المالي القادم، وتُعلن عنها عبر بيان رسمي تعده الدولة.

2- الإيرادات: وتشمل الأموال التي حققتها الحكومة ودخلت خزينة الدولة، سواء من بيع منتجات أو تقديم خدمات.

3- المصروفات: وتشمل الأموال التي أنفقتها الحكومة على المشروعات والخدمات العامة.

4- الفائض: ويشمل زيادة الإيرادات على المصروفات.

5- العجز: ويشمل زيادة المصروفات على الإيرادات.

6- الناتج المحلي الاسمي: ويشمل قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

7- الناتج المحلي الحقيقي: ويشمل قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

8- أدوات الدين: وسائل اقتراض الأموال لتغطية النفقات.

9- الدين العام الخارجي: الاقتراض من الأسواق الأجنبية.

10- الدين العام المحلي: الاقتراض من مصادر التمويل المحلية المختلفة.