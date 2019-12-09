فيديو يكشف فضيحة سفير المكسيك لدى الأرجنتين داخل مكتبة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، سجلته كاميرا مراقبة، ويظهر من قيل إنه السفير أوسكار ريكاردو فاليرو ريكو بيكيرا سفير المكسيك لدى بوينس آيرس، ، وهو يسرق كتاب بقيمة 10 دولارات، من مكتبة شهيرة في الأرجنتين وينصرف.
وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الإثنين، في تصريحات إعلامية ، إنه طلب من لجنة الأخلاقيات بالوزارة ” تحليل الاتهام الموجه ضد الدبلوماسي “ البالغ من العمر 76 عامًا ، مع استدعائه للتحقيق معه .
وأضاف إبرارد ، ” إذا ثبت أن شريط فيديو السرقة المزعومة الذي جرى تداوله صحيح، فسيتم طرده على الفور.. لن يتم التسامح مع خيانة الأمانة “.
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