فيديو يكشف فضيحة سفير المكسيك لدى الأرجنتين داخل مكتبة

بوينس آيرس(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، سجلته كاميرا مراقبة، ويظهر من قيل إنه السفير أوسكار ريكاردو فاليرو ريكو بيكيرا سفير المكسيك لدى بوينس آيرس، ، وهو يسرق كتاب بقيمة 10 دولارات، من مكتبة شهيرة في الأرجنتين وينصرف.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الإثنين، في تصريحات إعلامية ، إنه طلب من لجنة الأخلاقيات بالوزارة ” تحليل الاتهام الموجه ضد الدبلوماسي “ البالغ من العمر 76 عامًا ، مع استدعائه للتحقيق معه .

وأضاف إبرارد ، ” إذا ثبت أن شريط فيديو السرقة المزعومة الذي جرى تداوله صحيح، فسيتم طرده على الفور.. لن يتم التسامح مع خيانة الأمانة “.