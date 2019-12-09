بالفيديو.. اللبنانيات يتظاهرن ويرفعن لافتات : «حلّ عن جسدي»

بيروت(صدى):

طالب آلاف الفتيات في مظاهرة نسائية في شوارع العاصمة اللبنانية بوقف التحرش الجنسي والتنمر والتمييز ضدهن ورفعن لافتة كتب عليها “حل عن جسدي.

واقتبست إحداهن عبارة “ حلّوا عن سمانا ” حيث رفعت في لافتة عنوانها “حِلّْ عن جسدي”، في رسالة وجهتها للمتحرش والمغتصب.

وقد بدأت المسيرة من مقر الجامعة الأمريكية حتى وسط العاصمة اللبنانية. وأرادت لها المتظاهرات اللواتي اشتركن فيها من مختلف الأعمار أن تكون جرس إنذار لما تتعرض له المرأة من تنمّر وتحرش حسب وصفهن.