تعرف على جديد جينيسيس G70 لعام 2020

الرياض(صدى):

انطلقت في الأسواق وخاصًة السوق السعودي السيارة العالمية الكورية المنشأ جينيسيس G70، والتي تعد أول سيارة في العالم لوحة عدادات سيارة بتقنية ثلاثية الأبعاد وتأتي أول لوحة عدادات سيارة بتقنية 3D بشاشة قياس 12.3 بوصة.

وتتمتع أيضا السيارة بأقراص مكابح حمراء اللون مختبئة خلف إطارات معدنية، ومن مميزات السيارة جينيسيس G70 2020 أيضا أنها تتمتع بمشتت هواء خلفي وسقف زجاجي، ولمسات أخرى تميزها وتزيد من روح التصميم الرياضي لديه.

أما بالنسبة للعدادات الحديثة والمتطورة للسيارة فيستطيع قائد المركبة من خلالها أن يختار بين وضعية عرض البيانات بخيار 2D أو 3D ، كما تتوفر بثلاثة تصاميم للعدادات ؛ modern ، و space ، و edge ، وتستطيع شاشة العداد المتطورة هذه التفاعل مع السائق بطريقة أكثر ذكاء وعصرية بأشكال وصور مختلفة .

وتتوفر السيارة الكورية جينيسيس G70 في الأسواق العربية بخيارين من المحركات :

المحرك الأول :

محرك 4 سلندر سعة لترين مع تيربو يولد قوة 252 حصان(باور هورس) و 353 نيوتن.متر من عزم الدوران .

أما المحرك الثاني :

فهو محرك V6 سعة 3.3 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 370 حصان (باور هورس) و 510 نيوتن.متر من عزم الدوران .

ويتصل كلا الخيارين من المحركات بقير أوتوماتيك من 8 سرعات ، وتعمل السيارة الكورية جينيسيس G70 2020 بنظام دفع خلفي للعجلات وتنافس كلاً من ؛ Mercedes C Class ، و BMW 3 Series ، و Audi A4 ، و Cadillac ATS ، و Jaguar XE ، و Lexus IS ، و Infiniti Q50 .

وتمتلك هذه السيارة الكورية تصميماً يجمع بين العصرية والهوية الهجومية إلى جانب توفير خطوط انسيابية ضمن ملامح أنيقة للغاية .

ويبدأ سعر جينيسيس G70 2020 في المملكة العربية السعودية من مبلغ 152,000 ألف ريال سعودي، حتى 173,000 ألف ريال سعودي.