بالصور.. تصميم خيالي لمرسيدس سبرينتر الفان الجديدة 

برلين(صدى):

أطلقت شركة مرسيدس بنز فانز مركبة سبرينتر الجديدة التي تعتبر أحدث نسخة من فئة السيارات الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، حيث تقرر إطلاقها رسمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء تحول سبرينتر 2019 من مجرد سيارة عملية تجارية متعددة الأغراض إلى سيارة لا غنى عنها في أساطيل النقل التجاري والشركات.

وتوافرت في طرازات مختلفة تتراوح بين الطراز المجهز بمواصفات أساسية للعملاء الذين يقدّرون المزايا المجربة لسبرينتر، مثل نظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESP) وتجهيزات الأمان القياسية كنظام تخفيض الرياح المتقاطعة (Crosswind Assist)، وصولاً إلى الطراز ذو المواصفات الفائقة الذي يضم شاشات لمس عالية الدقة ومواد فائقة الجودة تضفي على السيارة جواً استثنائياً مفعماً بالفخامة والرفاهية.

وعن تصميم مساحة التخزين فيجسد أروع الأمثلة على التصاميم القابلة للتعديل للمقصورة الداخلية، حيث يمكن للعميل اختيار الصناديق المفتوحة أو المغلقة، ويمكنه اختيار صندوق تخزين قابل للقفل ضمن كسوة السقف الداخلية في منطقة قمرة القيادة؛ ما يتيح تخصيص خيارات متنوّعة للسيارات.

ووجدت وحدة نظام التهوية القابلة للتركيب في لوحة تحكم منفصلة أسفل شاشة عرض نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتتيح الدمج بين نظام التدفئة القياسي واستعمال نظام تكييف الهواء المركَّب في سقف السيارة من خلال دائرة تبريد منفصلة، كما أنه نظام مثالي للغاية للركاب في البلدان الحارة، على سبيل المثال.