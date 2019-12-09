نائب أمير الرياض يكرم عددا من أفراد الدوريات الأمنية لقاء تميزهم

سعيد العجل(صدى):

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم عددا من أفراد الدوريات الأمنية لقاء تميزهم في ضبط عدد من البلاغات بطريقة احترافية وزمن قياسي بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري ومدير الدوريات الأمنية بالمنطقة العميد علي بن محمد آل غضيف .

وأعرب الأفراد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على دعمه وتشجيعه الذي يمثل حافزاً لهم ولزملائهم في شرف خدمة أمن هذا الوطن ومقدراته .