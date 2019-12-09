بعد غياب 30 عاما.. عزيزة جلال تعود لمسرح طنطورة

العلا(صدى):

يعود شتاء طنطورة في موسمه الثاني هذا العام بثراءٍ مُضاعفٍ وتألق أكبر، فبعد غيابٍ دام أكثر من 30 عامًا، تعود الفنانة الكبيرة “عزيزة جلال” إلى أضواء المسرح، يوم 26 ديسمبر، الذي سيمثل إشارة البدء لانطلاق عروض “شتاء طنطورة” الفنية المميزة على مسرح “مرايا” المُبهر.

وفي اليوم التالي الموافق 27 ديسمبر، سيعود الموسيقار المصري العالمي “عمر خيرت” إلى مسرح مرايا للمرة الثانية على التوالي، لتقديم حفل مميز يُهدي “العلا” من خلاله مقطوعة موسيقية قام بإبداعها، احتفاءً بتاريخ أرض الحضارات العريق وطبيعتها الساحرة .

كما تسلط عطلة نهاية الأسبوع سحر الشرق الأوسط، الضوء على بعض التجارب المتميزة والفريدة التي يحفل بها الموسم، مثل أنشطة الرحلات الاستكشافية والتخييم لتأمل تشكيلات النجوم اللامعة في سماء “العلا” وبين طبيعتها الخلاّبة، وذلك للتعرف على وجهٍ جديد من أوجه الجمال في هذا المكان.