شركة تيسلا تزيح الستار عن تصميم سيارة «تيسلا سايبرتراك»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أزاحت شركة ” تيسلا ” الستار عن سيارة ” تيسلا سايبرتراك البيك آب ” الصغيرة؛ وذلك بفضل أدائها المذهل وتصميمها.

وعن تصميمها، فقد تم استخدام التصميم المذهل على سيارة رياضية ببابين، ومن الأمثلة على ذلك هذا التصميم التخيلي بواسطة JHD Creative والذي أطلق عليه اسم سايبركار.

كما أنها تبدو أفضل من أي طراز آخر من طرازات صانعة السيارات الكهربائية (S ، X ، 3 ، Y)، حيث تتميز تيسلا رودستر بمصابيح أمامية مدببة وأقواس عجلات منتفخة في الأمام والخلف.

كما تتمتع بتصميم خلفي يشبه سيارات الفاستباك إلى حد ما، ما يعطيها تصميمًا رياضيًا مذهلآ بكل معنى الكلمة.

فيما تحتفظ ” سايبرتراك ” بأقواس العجلات المنتفخة على الأقل في الأمام، ولكن مع تصميم زاوي بدلاً من التصميم المنحني.