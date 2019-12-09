الكهموس: الملك سلمان أكد عدم إعطاء حصانة لكائن من كان في قضايا الفساد

نايف السالم(صدى):

أشاد مازن الكهموس رئيس هيئة مكافحة الفساد، بمجهودات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقرارته الداعمة للقضاء على الفساد.

وقال «الكهموس» في تصريحات له صباح اليوم الاثنين: «الملك سلمان أكد عدم إعطاء حصانة لكائن من كان في قضايا الفساد».

وجاء ذلك خلال المنتدى السنوي الثامن الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتم افتتاحه اليوم، بعنوان «التوجهات الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»؛ احتفاءًا باليوم الدولي لمكافحة الفساد.

وافتتح أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صباح اليوم، أعمال المنتدى، قائلًا في كلمته الافتتاحيه «نحن في وطن لا يقبل الفساد ومن زلّت قدمه سيكون هناك من يقومه».