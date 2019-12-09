حكم مثير للجدل يقود مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

أثار إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم ، تعيين الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز لمباراة الكلاسيكو المرتقب بين برشلونة وريال مدريد على ملعب “كامب نو” ، حالة من الجدل بالوسط الرياضي ، حيث يعتبر هيرنانديز وجها مألوفا في إدارة مباريات الكلاسيكو، حيث تعتبر مباراة هذا الموسم هي الرابع التي يديرها.

المباراة الأولى جاءت على ملعب “كامب نو” بموسم 2015-2016 والتي كانت الأولى لمدرب الريال زين الدين زيدان في قيادة الفريق، وانتصر الميرينجي خلالها 2-1 بفضل هدف مميز من كريستيانو رونالدو.

وطرد هيرنانديز في مباراة 2016 قائد الملكي سيرجيو راموس، إلا أن الأمر لم يمنع الريال من الانتصار.

وأدار لهيرنانديز مباراة أخرى على ملعب كامب نو بالليجا الموسم قبل الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وكانت الأخيرة لكريستيانو رونالدو في مواجهات الكلاسيكو قبل الرحيل إلى يوفنتوس.

وقاد هيرنانديز مباراة الكلاسيكو الأخيرة في الليجا، وانتهت بفوز برشلونة بفضل هدف الكرواتي إيفان راكيتيتش على ريال مدريد في عقر داره ، وتعتبر مباراة الكلاسيكو الثانية التي يقودها هيرنانديز لبرشلونة هذا الموسم، بعد لقاء الهزيمة أمام ليفانتي 1-3 قبل أسابيع، فيما ستكون الأولى التي يحكمها لريال مدريد هذا الموسم.