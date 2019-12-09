جامعة الأمير سطام تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

تستقبل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج طلبات المتقدمين ابتداءً من الأحد القادم، وذلك ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– أستاذ مساعد.

– أستاذ مشارك.

– أستاذ.

وأوضحت الجامعة أن العمل سيكون في عدد من التخصّصات في كليات الجامعة، بمقرها الرئيسي بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة.

كما أشارت الجامعة إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم السبت 24-4-1441هـ.

ودعت الجامعة الراغبين في شغل هذه الوظائف، للتسجيل في موقع الجامعة ثم تحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا