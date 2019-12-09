سفارة المملكة في نيوزلندا تحذر المواطنين من الانفجار البركاني

ويلينجتون(صدى):

حذرت سفارة المملكة لدى نيوزلندا، المواطنين المتواجدين في جزيرة وايت آيلاند بأخذ الحيطة والحذر، من الانفجار البركاني الذي تتعرض له الجزيرة.

وأوضحت السفارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الجزيرة التي تبعد 50 كم عن الشاطيء الشرقي لشمال نيوزلندا، تتعرض لانفجار بركاني كثيف.

وقال «تأمل السفارة من المواطنين أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المختصة”، كما تأمل عدم التردد بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ 0275922211».