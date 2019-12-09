مدير جوازات الرياض يتفقد سير العمل بإدارة متابعة الوافدين بمقرها الجديد

محمد السعران(صدى):

قام مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس بجولة تفقدية لإدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة الرياض بموقعها الجديد وأطلع على سير العمل وفقاً لتوجيهات سعادة مدير عام الجوازات اللواء / سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بمتابعة العمل بجوازات منطقة الرياض والإدارات و الشعب التابعة لها وحث العاملين فيها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين و إنهاءإجراءاتهم.

وأطلع الهباس على آلية سير العمل من خلال استلام معاملات المضبوطين من جهات الضبط من المخالفين للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وكذلك متابعة أعمال اللجان الإدارية الخاصة بإصدار القرارات الإدارية.

وكان في استقباله مدير إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة الرياض العميد نواف بن محمد النفيعي حيث جرى الاطلاع خلال هذه الجولة على سير العمل في جميع الأقسام، ومدى سرعة ودقة إنهاء إجراءات المضبوطين حسب الأنظمة والتعليمات.