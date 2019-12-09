شركة حديد اليمامة تعلن عن وظائف شاغرة في ينبع

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة حديد اليمامة في ينبع عن توافر وظائف للمواطنين في عدة تخصصات.

وأشارت شركة حديد اليمامة إلى أن الوظائف المطلوبة هي مشرف مستودع ” يجب أن يكون سعودي الجنسية، خبرة لا تقل عن سنتين ويفضل في مجال قطع الغيار”.

ولفتت إلي حاجتها لمسؤول مشتريات بشرط أن يكون سعودي الجنسية، وخبرة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلي حاجتها للحام يشترط أن يكون سعودي الجنسية، وخبرة لا تقل عن سنتين.

وأوضحت أنها بحاجة لسائق بشرط أن يكون سعودي الجنسية، ولديه رخصة قيادة عمومي ثقيل/خفيف، مبينة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: هنا