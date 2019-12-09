تدشين صالة للأنشطة ومعمل رسم للمرضى بالتعاون مع كلية المجتمع بجامعة الملك سعود

سعيد العجل(صدى):

دشن مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض أمس الأحد بالتعاون مع كلية المجتمع في جامعة الملك سعود صالة للأنشطة ومعمل رسم للمرضى والمراجعين في المجمع والتي قامت الكلية بتجهيزها وإعادة تأهيلها، وذلك بحضور المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني وعميد الكلية الأستاذ الدكتور عبدالله بن عطية الزهراني.

وتقدم الدكتور القحطاني باسمه وجميع العاملين وكذلك المرضى والمراجعين في المجمع بالشكر والتقدير لجماعة الملك سعود ممثلة في كلية المجتمع على هذه المبادرة والتي تأتي في إطار المسئولية الاجتماعية، كما أثنى على رغبتهم في إنشاء مركز لتأهيل المرضى ضمن شراكة مستقبلية بين المجمع والكلية.

وحضر التدشين مساعد المدير التنفيذي للمجمع للخدمات المجتمعية الدكتور عبشان بن محمد العبشان، ووكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور صغير بن محمد الصغير والمشرف على وحدة الأنشطة الطلابية بالكلية الدكتور سعد بن بجاد العتيبي ونائب المشرف على وحدة العلاقات المجتمعية أديب الصبي ومساعد المشرف على وحدة الأنشطة الطلابية عبدالله القرني.

وأوضح رئيس قسم التأهيل الطبي والأنشطة الأخصائي الاجتماعي بدر بن مرزوق المطيري ان العلاج بالعمل في المجمع يعد مكملاً للخطط العلاجية ويهدف لتوجيه طاقة المريض واستثمارها بطريقة بناءة حتى ينصرف عن الانشغال بمشكلاته الخاصة ويشعر بالطمأنينة اثناء ممارسته للعمل من خلال رسم عمل فني ويعبر عما بداخله من صراعات نفسية أو حزن واكتئاب أو فرح ومشاعر مكبوتة تظهر من خلال اللون والخط واختيار الموضوع أي أن العمل الفني الذي يشارك فيه المريض سواء مريض نفسي أو مدمن هو بمثابة تنفيس عن مكنونات ومشاعر داخلية سواء سلبية أو إيجابية، فالرسم هو مرآة للنفس البشرية وانعكاس للمشاعر والأحاسيس، ومن الشروط الأساسية لكي ينضم المريض للعلاج بالعمل أن يكون لديه دافع للعلاج ولا يشترط أن يكون لديه موهبة حيث يتم توفير المستلزمات الضرورية له واعطائه الوقت والفرصة الكافية وتدريبه عبر مساعدة المشرفين ودعمهم له ليثق بقدراته.