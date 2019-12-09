الأهلي يعلن مدة غياب العويس عن الملاعب بعد جراحة الوجه

ماجد محمد(صدى):

أوضح مصدر مطلع أن محمد العويس، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، يحتاج لفترة راحة وتأهيل تصل إلى 6 أسابيع.

وذكر الجهاز الطبي للأهلي أن العويس بحاجة لعدم ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 أسابيع، على أن يخضع بعدها لبرنامج لياقي وتأهيلي لمدة 3 أسابيع أخرى.

يذكر أن العويس قد خضع لعملية جراحية، بعد تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الوجه أثناء المشاركة في مباراة الفريق أمام الفيصلي، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.